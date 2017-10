Verdachten aangehouden voor schijnrelaties met Vietnamese vrouwen

De Recherche Inspectie SZW heeft woensdag één man en drie vrouwen in Purmerend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij mensensmokkel en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft vermoedelijk Vietnamese vrouwen naar Nederland laten komen door het arrangeren van schijnhuwelijken, dan wel het tekenen van fictieve werkgeversverklaringen. De hoofdverdachte exploiteert meerdere nagelstudio’s in Amsterdam en omgeving.