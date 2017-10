Meer asielzoekers dan nareizigers

Vooral minder nareizigers uit Syrië

Syrië, Eritrea en Irak zijn de landen waar dit kwartaal het merendeel van de asielzoekers en nareizigers vandaan kwamen. Het aantal nareizigers uit Syrië in het derde kwartaal van 2017 was 1,5 duizend lager dan in het tweede kwartaal. Ook het aantal nareizigers uit Eritrea daalde. Uit Irak kwamen ongeveer evenveel nareizigers als vorig kwartaal. Het aantal asielzoekers nam voor alledrie groepen licht toe.

Helft asielzoekers mannen

Ruim de helft van de asielzoekers in het derde kwartaal waren volwassen mannen, maar het aandeel mannen lag met 53 procent in het derde kwartaal lager dan in de drie kwartalen daarvoor. Het aandeel volwassen vrouwen was 19 procent, 28 procent was een kind.

De afgelopen kwartalen is het aandeel volwassen nareizigers toegenomen tot 54 procent in het derde kwartaal van 2017. Een jaar eerder waren de volwassenen met 40 procent nog in de minderheid.