Agent ziet spectaculaire diefstal uit vrachtwagen voor zijn neus

De politie heeft woensdag- op donderdagnacht, omstreeks 01.00 uur een 26-jarige Roemeen op heterdaad aangehouden. Hij wordt verdacht van poging diefstal of betrokkenheid bij diefstal. Een agent op weg naar huis was getuige van een spectaculaire maar levensgevaarlijke diefstal uit een vrachtwagen.

De agent was klaar met zijn werk in Tiel en op weg naar huis. Onderweg op de A15 ter hoogte van Lienden was hij getuige van een poging diefstal vanuit een rijdende vrachtwagen.

Roemeense methode

Deze methode kenmerkt zich door het feit dat er een auto bestuurd door één van de bendeleden voor de vrachtwagen gaat rijden die ze op het oog hebben, en vervolgens langzamer gaat rijden. Een andere auto die er ook bij hoort, gaat pal achter de vrachtauto rijden en vervolgens klimt één van de inzittenden van die auto via het dak uit de auto en gaat op de motorkap staan en verbreekt het slot van de vrachtwagen. Vervolgens wordt de vrachtwagen leeg gehaald.

Achter deze auto rijden weer één of meerdere auto’s die het naderende verkeer op afstand houden om het zicht te ontnemen, totdat de diefstal is afgerond. De politieman reed achter de afschermende auto’s en zag al snel waar hij mee te maken had. Hij wist al rijdend contact op te nemen met de meldkamer. En gaf door waar hij was, koos uiteindelijk voor een auto die er bij betrokken was en volgde deze.

Collega’s van de agent in burger hebben deze auto op de A73 ter hoogte van afslag Dukenburg aan de kant gezet en de verdachte aangehouden. Later werd duidelijk dat een transportondernemer in Ede had ontdekt dat één van zijn vrachtwagens ter hoogte van Lienden al rijdend was open gemaakt en dat er een aantal goederen uit dozen waren gehaald.

Het onderzoek zal verder worden voortgezet door de Dienst infrastructuur van de Landelijke Eenheid. Door hen zal verder ook de woordvoering worden verzorgd.