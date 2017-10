Aanhoudingen in onderzoek dood baby Brunssum

De politie heeft op donderdagavond twee verdachten aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een baby in een woning in Brunssum.

Hulpdiensten

Woensdag 11 oktober werden rond 09.30 uur de hulpdiensten gealarmeerd om naar een woning in Brunssum te gaan omdat daar een baby van vijf maanden onwel was geworden. De baby werd daar aangetroffen en is ter plekke gereanimeerd. Vervolgens is het kindje met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de baby overleden.

Twijfel

Omdat er twijfel bestond over de doodsoorzaak, is besloten nader onderzoek te doen. Daaruit is gebleken dat de baby door een niet-natuurlijke dood is overleden en de politie houdt rekening met een misdrijf.

Onderzoek

Het politieonderzoek richt zich op het achterhalen van de toedracht van overlijden. Er vinden doorzoekingen en buurtonderzoek plaats en verschillende personen uit de directe omgeving van de baby worden gehoord. Het gaat hierbij met name om de personen die de zorg over de baby hadden.

Privacy

Omwille van de privacy en gevoeligheid van dit onderzoek zullen verder geen mededelingen gedaan worden. Mocht er meer informatie gedeeld kunnen worden, dan zal dit via de gebruikelijke kanalen gebeuren.