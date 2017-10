Commando's schieten voorlopig niet met scherp

Aanleiding hiervoor is het fatale incident bij een schietoefening in Ossendrecht. Dit schrijft minister Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer zo melden meerdere media donderdag.. Bij dat incident kwam vorig jaar een instructeur om het leven toen hij werd geraakt door kogels die werden afgevuurd tijdens een schiettraining.

Controle

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in een rapport dat er van alles misging bij het schietincident. Voordat het elitekorps van de landmacht weer met scherp mag schieten tijdens oefeningen, moet eerst gecontroleerd worden of alle regelgeving, het lesmateriaal en de veiligheidsanalyse bij de schietopleiding volledig op orde zijn. Dijkhoff in de brief: 'Zolang niet is vastgesteld dat dit inderdaad het geval is, schiet het KCT niet met scherpe munitie bij oefeningen en trainingen.' Een commissie onder leiding van oud-Shell-topman Jeroen van der Veer de zal veiligheidscultuur binnen defensie onder de loep nemen.