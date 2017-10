Polak gebouw Erasmus University Rotterdam dicht om instortingsgevaar

Gebleken is dat in dit onderwijsgebouw eenzelfde soort vloerconstructie is gebruikt als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport, die in mei van dit jaar gedeeltelijk instortte. Dit kwam naar voren bij een landelijk onderzoek naar het gebruik van mogelijk onveilige betonnen vloeren in kantoren, winkelcentra en parkeergarages. Naar aanleiding van dit landelijk onderzoek heeft de Gemeente Rotterdam ons gevraagd onderzoek te doen naar de vloerconstructie in Polak Gebouw volgens een door de gemeente aangegeven stappenplan.

De Erasmus Universiteit heeft direct een onafhankelijk ingenieursbureau ingeschakeld. Uit het onafhankelijk bouwkundig onderzoek dat vandaag door ons is ontvangen is gebleken dat we de veiligheid van de vloer in het Polak gebouw niet kunnen garanderen.

Op basis van deze uitkomst heeft het College van Bestuur per direct besloten tot ontruiming om de veiligheid van studenten, medewerkers en andere gebruikers te waarborgen. Het CvB heeft opdracht gegeven aan een onafhankelijk onderzoeksbureau om uit te laten zoeken welke maatregelen genomen moeten worden om het gebouw weer veilig in gebruik te nemen. Alle andere gebouwen op de campus zijn veilig.

Colleges

Het in 2015 geopende Polak gebouw telt 850 studieplekken, een groot aantal onderwijsruimtes en diverse winkels en faciliteiten. Alle colleges in Polak worden zo snel mogelijk opnieuw ingeroosterd op andere locaties. Alternatieve studieplekken zijn onder meer beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek en het G-gebouw. De Bachelor Open Dag op zaterdag 21 oktober kan veilig doorgang vinden.

Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur: “We vinden deze situatie bijzonder vervelend voor alle betrokkenen, maar voor ons staat de veiligheid van onze studenten, medewerkers, bezoekers en gebruikers van het gebouw voorop. We hebben dan ook geen andere keus dan het Polak gebouw per direct tijdelijk te sluiten. We houden alle betrokkenen zo goed mogelijk geïnformeerd”.