Politie krijgt nieuwe snelle voertuigen

Voorlopig, omdat overige inschrijvers tot 10 november in bezwaar kunnen gaan tegen de uitkomst van de aanbesteding. Leggen de overige inschrijvers zich neer bij de uitkomst dan moet Pon’s Automobielhandel BV nog een Proof Of Concept leveren: een prototype van de auto zo op- en inbouwen dat deze voldoet aan alle eisen.

Opvallend toezicht

Wanneer dit naar verwachting verloopt, neemt de Audi A6 3 liter-diesel de komende jaren gefaseerd de plaats in van de huidige negentig Volvo’s V70. Naar verwachting rijdt de eerste Audi A6 met politiestriping in het voorjaar van 2018 over de snelwegen. De SIV’s worden ingezet bij de Diensten en afdeling Infrastructuur van een aantal eenheden en onder meer gebruikt voor opvallend surveilleren en toezicht.

Verkeershufters

De nieuwe auto’s moeten ervoor zorgen dat de politie een antwoord heeft op mobiele bandieten, plof- en ramkrakers, verkeershufters en ander gespuis in snelle bolides. ‘De nadruk ligt op criminaliteitsbestrijding op de weg’, zegt Pim Miltenburg, voorzitter van de stuurgroep. ‘We gaan opsporend surveilleren. Criminelen pakken. Daarom is er behoefte aan een snel en robuust voertuig. Ik ben trots op de nauwgezette wijze waarop het hele aanbestedingsproces is verlopen.’

Eisen

Geïnteresseerde partijen moesten voldoen aan een uitgebreid programma van eisen. In het projectteam zaten ook de uiteindelijke gebruikers, zegt tactisch inkoper Salvador Martins. ‘Zij hebben bepaald aan welke vereisten de snelle interventievoertuigen moeten voldoen. Zo moet een SIV een topsnelheid hebben van ten minste 250 kilometer per uur. Ook dient hij binnen zeven seconden te kunnen accelereren naar honderd kilometer per uur.’