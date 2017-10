Joyrider raakt te water

Eerder daarvoor was er een melding gekomen dat er een voertuig te water was geraakt aan de Berkmergouw in Zwaag. In het voertuig zaten bij aankomst van de hulpdiensten geen personen meer. Tegelijkertijd kwam er een melding dat er een soortgelijke auto was gestolen. Agenten gingen naar het woonadres van de eigenaar.

Daar kwam de aap uit de mouw. De zoon van het gezin was na een avondje stappen in de auto gestapt. Onder het bed van de jongen werd zijn natte kleding aangetroffen en in de hal stonden zijn natte schoenen. Hierop is de jongen aangehouden voor joyriding.

De verdachten was niet in het bezit van een rijbewijs en was onder invloed van alcohol (190 ug/l).