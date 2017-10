Windesheim sluit X-gebouw in afwachting van nader onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Alle gebouwen in Nederland met vergelijkbare vloerconstructies moeten worden onderzocht, zo bleek eind september. Dit betreft ook gebouw X van Windesheim.

De constructeur van de vloeren heeft in een eerder stadium een indicatieve controle uitgevoerd op de tekeningen en berekeningen van de vloeren. Op zaterdag 21 oktober is vervolgens een technisch onderzoek ter plaatse gedaan. Op vier verschillende verdiepingen zijn boormonsters van de vloer genomen. Hierbij werd zichtbaar dat er aanleiding is voor nader onderzoek, waarvan we op korte termijn de resultaten verwachten. Hangende dit onderzoek is gebouw X voorlopig gesloten.

Medewerkers en studenten zijn geïnformeerd dat zij het gebouw voorlopig niet in kunnen.