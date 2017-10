Meerdere aanhoudingen na flinke vechtpartij in Koudum

Na een vechtpartij in de Ds. L. Tinholtstraat op zondagochtend rond 03.00 uur in Koudum heeft de politie vijf jongemannen aangehouden. Het gaat om een drie (24,22 en 20 jaar) uit de gemeente Súdwest-Fryslân en twee (22 en 20 jaar) uit de gemeente de Fryske Marren.

De politie kreeg een melding van meerdere vechtpartijen in het gemeenschapscentrum de Klink. De beveiliging zag zich genoodzaakt de zaak te ontruimen. Zij vroegen assistentie van de politie. Toen de bezoekers eenmaal buiten waren keerde het publiek zich massaal tegen de aanwezige agenten. Er kwamen meerdere eenheden en ook de politiehond werd ingezet. Agenten stonden op linie met de lange wapenstok en hebben charges uitgevoerd om de menigte uiteen te drijven en op afstand te houden. Iemand in de menigte viel flauw en moest behandeld worden door medewerkers van de ambulance. Niet alleen de agenten maar ook de ambulancebroeders werden gehinderd in hun werk. Tijdens de aanhoudingen werden collega’s in de rug belaagd waardoor zij opnieuw de wapenstok moesten gebruiken. Een van de verdachten trapte in de politieauto het raam van het achterportier eruit. De vijf verdachten zitten nog vast en de we doen onderzoek.