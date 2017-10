Beschonken bestuurders raken rijbewijs kwijt

Scharendijke

De 46-jarige man werd op zaterdag 21oktober rond 20.15 uur aan de Elkerzeeseweg door een getuige aan de kant gezet. Volgens de getuige slingerde de verdachte over de rijbaan. De getuige waarschuwde de politie. De verdachte bleek zwaar onder invloed te zijn. Op het politiebureau blies hij 880 ug/l, viermaal de toegestane hoeveelheid. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de man kreeg een bekeuring. Daarna is de man in vrijheid gesteld.

Zierikzee

Op zondag 22 oktober werd rond 3.45 uur de 25-jarige man aan de Grachtweg met zijn auto aan de kant gezet. Hij leek dronken te zijn. Op het bureau blies deze beginnend bestuurde 530 ug/l. De moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een bekeuring voor rijden onder invloed.