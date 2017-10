Brandbrief personeel Eneco aan 53 gemeenten

In een openbrief heeft het personeel van Eneco de aandeelhouders van het bedrijf, dit zijn 53 gemeenten, gevraagd om goed na te denken voordat ze hun aandelen van de hand doen.

De 53 gemeenten moeten voor het einde van deze maand besluiten of zij hun aandelen willen verkopen off niet. Als de gemeenten besluiten te verkopen, vragen de medewerkers van Eneco of ze deze willen verkopen aan een partij die garanties voor werkgelegenheid moet bieden. Daarnaast moet de koper de duurzame doelstellingen van het bedrijf onderschrijven.

De brief van de 3500 Eneco-medewerkers is aan alle 53 gemeenten verstuurd. Dit zijn onder andere de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Leidschendam-Voorburg, Delft en Zoetermeer.