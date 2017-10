Vijf personenauto's betrokken bij botsingen op A2

Volgens de VerkeersInformatieDienst waren er vijf auto's bij de botsingen betrokken. Hierdoor werd de linkerrijstrook richting Eindhoven afgesloten wat voor de nodige extra vertraging zorgde in de ochtendspits. Over de ernst van de opgelopen verwondingen is op dit moment nog niets bekend, wel kwam een ambulance ter plaatse. Een bergingsbedrijf is momenteel bezig meerdere voertuigen te bergen.