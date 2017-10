Politie arresteert 2 mannen voor betrokkenheid bij schietincident

Totaal drie arrestaties

'Een 24-jarige Werkendammer werd op zijn huisadres aangehouden. Een 27-jarige man die vanmorgen thuis niet werd aangetroffen kwam zich vanmiddag op het politiebureau melden. Eerder werd de vermoedelijke schutter, een 27-jarige man uit Woudrichem al gearresteerd', aldus de politie.

Op boot geschoten

Op 8 oktober 2017 om 1.45 uur kwam er een melding binnen van een schietincident aan het Steurgat. Een onbekende had meerder schoten gelost in de richting van een boot waar op dat moment mensen op aanwezig waren. Er is direct een onderzoek gestart en via (social) media om getuigen gevraagd.

Er kwamen daarop enkele tips binnen. In de loop van die ochtend kwam een mogelijke verdachte in beeld. Een 27-jarige inwoner van Woudrichem werd toen aangehouden. Hij werd voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en zit nog vast.

Onderzoek

Het onderzoek is nog in volle gang. Zo is het motief nog steeds niet duidelijk. De politie hoopt dat meerdere mensen van dit misdrijf afweten en dit ook aan ons melden via 0900-8844. Het is ook mogelijk om via dit nummer een vertrouwelijk gesprek te krijgen met iemand van de Team Criminele Inlichtingen.