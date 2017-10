Vervanging van de Merwedebrug wordt 56 miljoen duurder

Dat schrijft demissionair minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Ook gaan de werkzaamheden langer duren dan gepland.

Het probleem zit in de pijlers van de nieuwe brug. ''De vaargeul die deze brug overspant, valt namelijk onder de akte van Mannheim, hetgeen betekent dat de vaarweg aldaar minimaal 240 meter breed moet zijn. Om ook gedurende de bouwfase een (veilige) doorvaart te garanderen, is mogelijk een iets grotere overspanning noodzakelijk, omdat er dan nog een bestaande middenpijler aanwezig is'', aldus Schultz.

De meerkosten zullen volgens de minister worden gedekt uit de investeringsruimte wegen.