FIOD doet aanhoudingen in btw-carrouselfraude met frisdrank

Ook zijn doorzoekingen gedaan in 2 woningen en 3 bedrijfspanden in Bergen op Zoom en 1 bedrijfspand in de gemeente Halderberge. Gelijktijdig vonden in België ook doorzoekingen plaats in een woning en een bedrijfspand van de vermoedelijke leverancier van de dranken. Met deze fraude is de Nederlandse schatkist ruim 1 miljoenn euro misgelopen in de periode 2015 en 2016.

Er is beslag gelegd op fysieke en digitale gegevensdragers, ruim 40.000 euro contant geld, 2 auto’s waaronder een Jaguar XF 3.0 en 6 dure horloges. De Douane doet onderzoek naar de herkomst van 40 pallets frisdrank. Aan de politie is apparatuur voor een hennepkwekerij overgedragen.