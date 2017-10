Haagse politiemol en mededader veroordeeld voor omkoping

De rechtbank Den Haag heeft dinsdag de 28-jarige oud-politieagent Amine A. tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zijn eveneens 28-jarige mededader Yassine H. moet 3,5 jaar de cel in. Volgens de rechtbank heeft A. zich laten omkopen door H., en voor (geldelijk) gewin politie-informatie over mogelijke hennepkwekerijen en over een persoon gedeeld.

H. gebruikte die informatie vervolgens om hennepkwekerijen leeg te halen, al dan niet met of door anderen.

A. deelde niet alleen de politie-informatie, maar bemoeide zich vervolgens ook verregaand met de (pogingen tot) inbraken. Zijn bemoeienis was zo groot dat A., net als H., ook voor drie pogingen inbraak in hennepkwekerijen wordt veroordeeld. De schaal waarop en de intensiteit waarmee dit allemaal gebeurde was zodanig dat er ook sprake was van een criminele organisatie.

Politie slechte naam bezorgd

De rechtbank vindt dat A. en H. dit allemaal schaamteloos hebben gedaan. A. heeft niet alleen zijn directe collega’s, maar ook de politie als geheel op deze manier besodemieterd en een slechte naam bezorgd. Hij heeft de waardigheid van het ambt en het gezag van de politiefunctionaris te grabbel gegooid, en het vertrouwen van de burger in de objectiviteit en zakelijkheid van de politie heeft daardoor een ernstige knauw opgelopen. H. heeft daaraan actief bijgedragen. De rechtbank vindt dan ook alleen een gevangenisstraf een juiste straf. Vergelijkbare zaken zijn er bijna niet, en de rechtbank vindt dat niet alleen de verdachten afgestraft moeten worden, maar ook dat anderen niet op hetzelfde idee moeten komen. Dit betekent dat een lange gevangenisstraf op zijn plaats is, al vallen de straffen voor A. en H. iets lager uit dan door de officier van justitie waren geëist. Dat komt vooral omdat de rechtbank bewijs zag voor een kortere periode waarin dit alles gebeurde.

Geen strafvermindering vanwege media-aandacht

De uitgebreide media-aandacht voor deze zaak leidt niet tot strafvermindering. De rechtbank stelt dat de verdachten deze over zichzelf hebben afgeroepen met hun handelen. Wel geeft de rechtbank aan dat de berichtgeving niet altijd juist, en soms ook te ongenuanceerd was, maar dat nergens uit blijkt dat het Openbaar Ministerie daaraan heeft bijgedragen.

Opgelegde straf direct uitzitten

Een verzoek om A. en H., die eerder tijdelijk werden vrijgelaten onder voorwaarden, niet direct opnieuw vast te zetten, wijst de rechtbank resoluut van de hand. Als de rechter heeft gesproken, moet de opgelegde straf ook direct ingaan. Zeker nu de mannen wisten dat hun vrijlating tijdelijk was en de reden die zij zien voor een nieuwe schorsing door hen zelf is gecreëerd.

Vrijspraak en straffen voor medeverdachten

Twee broers werden vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie, maar werden veroordeeld voor het proberen leeg te halen van een hennepkwekerij. Zij krijgen een gevangenisstraf van 3 en 4 maanden. Een andere medeverdachte werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken.