Wilders wil Grapperhaus niet op Justitie

Op een persoonlijk blog van Grapperhaus uit 2015 schreef Grapperhaus dat 'je jihadisten niet hun staatsburgerschap moet ontnemen. Integendeel, je moet ze laten terugkomen'. Wilders ziet in Grapperhaus daarom eerder een gevaar voor de nationale veiligheid dan een minister van Justitie, zo laat hij aan het ANP weten. Op Twitter reageerde hij woensdag: 'Iemand die jihadisten niet wil denaturaliseren maar laten terugkeren naar NL, met ze in debat en genade wil geven, mag géén Min V&J worden!' Grapperhaus reageerde op Wilders door te stellen dat hij 'als bewindspersoon een andere rol heeft dan als privépersoon'. Dit schrijft het AD woensdag.

De voorman van de PVV wil vanavond nog een debat over het verslag van formateur Mark Rutte. Dan moet er ook meteen worden gestemd over de aanstelling van Grapperhaus. Echter, de kans dat zo'n debat er echt komt, is zeer klein. De PVV heeft hiervoor de steun van de meerheid van de Kamer nodig .