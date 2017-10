Michael P. verdacht van verkrachting en moord Anne Faber

De 27-jarige Michael P. die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht, zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Hij zit vast op verdenking van moord of doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting.

Tijdens de zitting van de raadkamer op donderdag 19 oktober heeft de officier van justitie om uitbreiding van de feiten gevraagd. Op basis van de onderzoeksbevindingen tot nu toe is de verdenking dat de man Anne van haar vrijheid heeft beroofd, verkracht en om het leven heeft gebracht. De exacte toedracht wordt op dit moment nog onderzocht en is nog niet met zekerheid vastgesteld. Daarover kunnen daarom nu nog geen mededelingen worden gedaan.

De verdachte kwam in beeld nadat een vrijwilliger tijdens de zoektocht naar de vermiste vrouw haar jas vond in het gebied nabij het Blookerpark in Huis ter Heide. Op deze jas werd een DNA-spoor gevonden dat leidde naar de verdachte. Ook zijn er bloedsporen van Anne aangetroffen in de auto die de verdachte tot zijn beschikking had. Op maandag 9 oktober werd de man aangehouden en gehoord. Op basis van zijn verklaring werd het lichaam van Anne op donderdag 12 oktober gevonden in Zeewolde.

De officieren van justitie hebben bij de rechter-commissaris gevorderd dat de verdachte in het Pieter Baan Centrum wordt geplaatst voor een persoonlijkheidsonderzoek. Deze vordering is toegewezen. Voordat het resultaat van het persoonlijkheidsonderzoek bekend is, zullen er maanden zijn verstreken. Ook voor het onderzoek door de recherche zal gelet op de grote omvang veel tijd nodig zijn. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. De eerstkomende zitting op 10 januari om 10.00 uur zal daarom een pro forma zitting zijn.