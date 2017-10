Familielid (23) opgepakt voor de dood 83-jarige vrouw Tilburg

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 83-jarige vrouw uit Tilburg die afgelopen zondag in haar woning in de Jachtslotstraat is gevonden, aldus de politie.

Familie

De zaak is de afgelopen dagen zeer uitgebreid in het nieuws is geweest, onder andere op verschillende TV kanalen maar ook op social media. De man heeft zich gemeld bij de politie. De verdachte en het slachtoffer hebben een familiaire band met elkaar. De verdachte zit in alle beperkingen en details zullen daarom verder niet gegeven worden.