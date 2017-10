Gewonde na aanrijding auto met vrachtwagen

Een bestuurder van een personenauto is woensdagmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen op de Gilze-Rijenstraat in Rotterdam.

Mogelijk als gevolg van een voorrangsfout kwam de personenauto op de kruising met de Fairoaksbaan in botsing met de vrachtwagen. Omdat er mogelijk sprake was van een beknelling is de brandweer ook ter plaatse gekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis vervoerd. De wagen is weggetakeld.