Medewerker zorginstelling Assern ernstig gewond na steekincident

Woensdagmiddag is een medewerker van een zorginstelling aan de Dennenweg in Assen ernstig gewond geraakt toen hij met een mes werd gestoken. Dit heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt.

44-jarige verdachte aangehouden

Een 44-jarige inwoonster van Assen kwam rond het middaguur het hoofdgebouw van de zorginstelling binnen en belaagde een medewerker met een mes. De verdachte kon uiteindelijk overmeesterd worden en is aangehouden.

Ernstig gewond

De medewerker was toen al gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte was naast het mes ook in het bezit van een busje pepperspray. Beiden zijn in beslag genomen.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het incident. De verdachte is ingesloten voor verhoor.