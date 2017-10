Tieners uit Oosterhout opgepakt voor fraude met nep Tikkie-app

Tikkie-app

Slachtoffers die op Marktplaats een advertentie zagen met een mobiel telefoonnummer erbij, namen via WhatsApp contact op met de verkoper. Om vertrouwen te winnen werd voorgesteld om met de Tikkie-app een betaling van € 0,01 te doen. De verdachten beschikten over een phishingwebsite die identiek was aan de originele website van Tikkie.

Bankrekeningen leeggeroofd

De kopers op Marktplaats werden naar deze namaaksite gelokt. Vervolgens kreeg de koper tijdens de pogingen om in te loggen en de eurocent over te maken een aantal malen een foutmelding. Gedurende de inlogpogingen werd door de verdachten, met de gephishte inloggegevens van het slachtoffer, toegang tot diens bankrekening verschaft en deze in zeer korte tijd leeggeroofd. Het cybercrimeteam heeft zo’n 42 aangiften in behandeling genomen.

Inval in Oosterhout

Eerder in dit onderzoek was door het cybercrimeteam Noord-Holland al een inval bij de verdachten gedaan om computers en telefoons in beslag te nemen. Zij werden daarbij bijgestaan door collega’s van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant in Oosterhout.

Drugs

In de woning van een van de verdachten werd een flinke hoeveelheid soft- en harddrugs aangetroffen welke klaar was gemaakt voor verzending naar diverse buitenlandse bestemmingen. De verdovende middelen werden door politie inbeslaggenomen en er werd tevens een onderzoek ingesteld naar het bezit van en de handel en export in drugs.

Tijdens het onderzoek bleek deze verdachte ook betrokken te zijn bij internetoplichtingen. Bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) werden diverse aangiftes gedaan waarbij hij betrokken lijkt te zijn. Beide verdachten worden na verhoor overgedragen aan het Openbaar Ministerie te Breda.

Tip van het cybercrimeteam

'De Tikkie-app is bedoeld voor kleine betalingen onder bekenden. Reageer nooit op een betaling verzoek van een onbekende persoon!', aldus de tip van het cybercrimeteam van de politie.