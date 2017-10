15-jarige jongen in kruis gestoken door passant

Een 15-jarige jongen is afgelopen zaterdagmiddag gewond geraakt toen hij in de Bijlmer opeens door een passant in zijn kruis werd gestoken. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Ganzenhoefpad

Omstanders troffen de gewonde 15-jarige jongen aan op het fietspad Ganzenhoefpad dat parallel ligt aan de Dolingadreef. De jongen bleek slachtoffer van een steekincident. De recherche is nog op zoek naar getuigen.

Omstreeks 17.15 uur loopt het slachtoffer op het trottoir naast het fietspad Ganzenhoefpad. Terwijl hij daar loopt, ziet hij een man onder de brug zitten. Het slachtoffer verklaart dat de man iets naar hem roept. De jongen reageert niet en loopt door.

Hevig bloedend

De man staat even later achter hem en geeft de jongen een duw. Het slachtoffer probeert de man een schop te geven waarop de man hem meerdere malen in zijn kruis steekt. De jongen valt hevig bloedend op straat.

Signalement dader

Van de dader is bekend dat hij lichtgetinte huidskleur en een mollig postuur heeft. Hij wordt tussen de 1.65 -1.70 m. lang geschat. Hij heeft grijs haar met twee kalende inhammen. Hij sprak volgens het slachtoffer Arabisch.

Getuigen

De politie wil graag spreken met getuigen van dit steekincident. Ook is de politie op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over de dader. Heeft u informatie over de zaak neem dan contact op met de politie via de Opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.