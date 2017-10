Twee tieners aangehouden na gesprek over 'explosieven' in metro

Afgelopen vrijdag heeft de politie in Rotterdam een 16-jarige en 17-jarige jongen uit de Hoeksche Waard aangehouden. 'Een alerte getuige belde de politie, nadat deze op 10 oktober de twee in een Rotterdamse metro hoorde praten over het fabriceren en laten ontploffen van explosieven in het openbaar vervoer', zo meldt de politie woensdag.