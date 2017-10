Psychiatrische opname voor dreigbrieven aan Paul Rosenmöller

Dreigbrieven

De brieven waren gericht aan Paul Rosenmöller en een arts (psychiater) die de verdachte in het verleden heeft behandeld. De verdachte wilde dat de waarheid verteld zou worden over wat de arts hem in het verleden zou hebben aangedaan. Hij meende vanwege een televisie-uitzending waarin zowel Rosenmöller als de arts te zien waren, dat zij bevriend waren.

Waanideeën

Volgens de psychiater en de psycholoog lijdt de man aan schizofrenie en is hij chronisch psychotisch. Het versturen van de brieven is het gevolg van zijn vergaande waanideeën en complotgedachten, zo oordelen de deskundigen. Het gedrag kan niet aan hem worden toegerekend. De rechtbank is het met de deskundigen eens en ontslaat de verdachte van alle rechtsvervolging. Verder stelt de rechtbank vast dat de man geen ziektebesef- en inzicht heeft, en tenminste een gevaar is voor zichzelf. Vanwege de risico’s is er geen minder zwaar alternatief dan een plaatsing in een psychiatrische kliniek.