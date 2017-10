Dode hond gevonden in water Heerenveen

In het water aan de Zanden in Heerenveen, ter hoogte van het bruggetje over het Ykema’s laantje is zondag een dode hond gevonden. De hond lag gedeeltelijk in het water. De hond is er waarschijnlijk tussen zaterdag en zondagmiddag neergelegd. Vlakbij de vindplaats zijn zakken gevonden met hondenharen.