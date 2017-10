Jaarfilezwaarte licht stijgend

In de tweede trimester van 2017 is de jaarfilezwaarte met 0,8% licht gestegen naar 11,6 miljoen kilometerminuten. Dit is gelijk aan het niveau van eind 2016. Rijkswaterstaat werkt aan verbetering van de doorstroming met openstelling van nieuwe wegdelen en met inzet van nieuwe technieken en slimme maatregelen. Dat staat in de 2e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Rapportage

Het aantal afgelegde kilometers per jaar is met 1,2% toegenomen tot 71,1 miljard voertuigkilometers. Het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, is eveneens licht gestegen. Hiermee komt het reistijdverlies op 62,7 miljoen uur op jaarbasis.Het grootste deel van de files (66,8 procent) zijn reguliere spitsfiles. 19,1% wordt veroorzaakt door ongevallen en 7,5% door incidenten (zoals pechgevallen of lading op de rijbaan). Op de eerste plaats in de filetop-10 staat opnieuw de A20 tussen Crooswijk en het Terbregseplein in Rotterdam. De meeste filetop-locaties zijn te vinden in de Randstad.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen 4 maanden onder andere groot onderhoud gepleegd aan de A10 West en verder gewerkt aan een aantal grote projecten, zoals de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 3,8% en is daarmee iets hoger dan in de voorgaande periode. Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de met de Tweede Kamer afgesproken norm (in 2006) van 10%.

Komende periode

Op diverse locaties wordt gewerkt aan projecten die bijdragen aan een verbetering van de bereikbaarheid. In het derde trimester van 2017 is de wisselbaan A1/A6 geopend (onderdeel SAA). Verder staat de openstelling van het nieuwe knooppunt Joure en een nieuwe aansluiting op de A58 gepland.

Maatregelen

Sinds eind 2014 loopt de jaarfilezwaarte op, met uitzondering van de stabilisatie in het eerste trimester van dit jaar. In de tweede trimester van 2017 is een lichte stijging waarneembaar; de jaarfilezwaarte is nu gelijk aan het niveau van eind 2016. Op basis van voorgaande jaren is de verwachting dat met name in november 2017 de filezwaarte verder zal oplopen. November is traditioneel een zeer drukke maand op de weg. De wintertijd gaat in, er zijn geen vakanties, het is donker tijdens de ochtend- en avondspits en slecht weer (regen) zorgt ervoor dat weggebruikers meer afstand houden en eerder remmen.Rijkswaterstaat is voortdurend op zoek naar slimme maatregelen om de filedruk te beperken en incidenten sneller af te handelen. Zo is de procedure voor het sneller openen van spitsstroken ingevoerd en is het systeem van filebeveiliging dat waarschuwt voor stilstaand verkeer geoptimaliseerd.