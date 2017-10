Stoffelijk overschot uit Maas gehaald

Politie en brandweer hebben woensdagavond in de buurt van de Wilhelminabrug in Maastricht een stoffelijk overschot uit de Maas gehaald.

Rond 22.00 uur kwam een melding bij de hulpdiensten binnen dat er mogelijk een lichaam in de Maas dreef. Er werd een zoekactie op het water gestart en rond 23.00 uur kon inderdaad een lichaam naar de kant gebracht worden.

Het is nog onduidelijk om wie het gaat of wat er gebeurd is. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Het lichaam bevindt zich nog in het water in afwachting van de forensisch arts.

In de loop van donderdagochtend zal waarschijnlijk meer duidelijkheid komen, aldus de politie.