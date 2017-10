Verwarde automobilist boort zich in het Nieuwe Luxor Theater

In Rotterdam is een automobilist in volle vaart het Nieuwe Luxor Theater binnengereden.

Het ongeval gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag aan de Posthumalaan alwaar het theater is gevestigd. In eerste instantie kreeg de brandweer een brandmelding binnen, maar bij aankomst bleek al snel dat een voertuig het theater was binnengereden. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto moeten bevrijden. Een ambulance en traumahelikopter werden opgeroepen voor medische zorg aan het slachtoffer.

De bestuurder is een 30-jarige man uit Rotterdam. Volgens de politie is hij verward en krijgt psychische hulp. Over de exacte toedracht van het ongeval is nog weining bekend. De schade is aanzienlijk. Het incident heeft volgens het theater geen gevolgen voor de voorstellingen.