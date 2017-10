'Radicale imam El-Alami Amaouch predikt in Den Haag'

De imam zou zijn gedachtegoed volgens de krant verspreiden in de Haagse wijk Transvaal en in de Schilderswijk. De gemeente is op de hoogte van zijn verblijf in de stad, maar zegt alleen actie te kunnen ondernemen wanneer hij de wet overtreed."Hij heeft een Nederlands paspoort, dus mag hij gewoon in Den Haag of Groningen of Maastricht of waar dan ook verblijven''. Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie is op de hoogte van zijn verblijf in Nederland, maar ze gaan niet in op individuele zaken. Wel stelt het ministerie in algemene zin dat er passende maatregelen worden genomen als iemand een onderkend gevaar is voor de nationale veiligheid.

De salafistische prediker is vorig jaar ’omwille van de staatsveiligheid’ België uitgezet. De autoriteiten gingen er vanuit dat hij naar Marokko zou afreizen. Of Amaouch aan een moskee is verbonden, en aan welke, is onduidelijk. Wel zijn op sociale media diverse preken van de sjeik te beluisteren, die – zo blijkt uit onderzoek van deze krant – in Den Haag zijn opgenomen.

Ook zijn zoon kwam vorig jaar in opspraak toen hij in een filmpje opriep om christenen te vermoorden.