Knokken om kleurtje Zwarte Piet in Nijmegen

In het linkse eetcafe De Klinker was een informatieavond voor ouders over hoe je racisme rond Zwarte Piet op scholen bespreekbaar kunt maken. Een van de sprekers was activist Jerry Afriyie, zo weet Omroep Gelderland.

De rechtse actiegroep Nijmegen Rechtsaf ging er ook heen om een tegengeluid te laten horen. Naast dat er met poeder en bakmeel werd gegooid, vielen er ook rake klappen. De politie moest er aan te pas komen om de rust te laten wederkeren.