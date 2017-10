Groningers storten puin van schade gaswinning voor deur minister

‘Wij staan hier op zijn eerste werkdag om te laten zien waar de Groningers dagelijks mee te maken hebben. Het versneld dichtdraaien van de gaskraan hoort bovenaan zijn prioriteitenlijst’, zegt Jorien de Lege van Milieudefensie.

Het puin staat symbool voor de loodzware erfenis van de voorganger van de minister. Die kondigde jaar na jaar verbeteringen voor de Groningers aan, maar maakte dat in de praktijk niet waar. De Lege: ‘Nederland is gasverslaafd. Wiebes moet nu echt werk maken van een economie waarin mensen en het klimaat voorop staan.’

Uitzichtloos geleuter

‘Wij zijn klaar met het uitzichtloos politiek geleuter over de gasproblemen. Het nieuwe regeerakkoord geeft ons weinig hoop op een betere toekomst’, zegt Trudy Aleven uit het Groningse aardbevingsgebied. ‘Dit is de derde regering bij wie we aankloppen. Wij kunnen niet nog vier jaar wachten. Wij willen dat Wiebes de kop d’r veur gooit. Wij willen net als elke andere Nederlander een veilige toekomst voor onze kinderen.’

Helpen puinruimen

De demonstranten willen de minister graag helpen puinruimen. Daarom wordt ook een papieren inwerkdossier aangeboden. Daarin staan portretten van Groningers, foto’s van verdwenen gebouwen en concrete maatregelen die nodig zijn. Het gaat om compensatie voor Groningers en het sneller afbouwen van de gaswinning. Maar ook over het terugdringen van de gasvraag. De Lege: ‘Wiebes moet zorgen voor een snelle overstap op duurzaam koken en stoken, en zorgen dat iedereen in Nederland dat kan betalen.’

Doekje voor het bloeden

Dat de nieuwe minister die hulp nodig heeft, blijkt uit het regeerakkoord. Sinds 1 oktober wordt jaarlijks minimaal 21,6 miljard kuub uit de Groninger bodem gepompt. Het nieuwe kabinet zegt zich in te zetten voor vermindering, maar de ambitie reikt niet verder dan een daling tot 20 miljard kuub in 2021. ‘Dat is niet meer dan een doekje voor het bloeden’, zegt Jorien de Lege. Milieudefensie hoopt dat de Raad van State half november besluit dat elk jaar opnieuw moet worden bekeken in hoeverre de kraan verder dicht kan.

Over de actie

Het Gronings puin is op de stoep voor het hek van het ministerie gestort. Het ministerie blijft tijdens de actie toegankelijk: de voetgangersingangen zijn vrij begaanbaar. De Groningers en Milieudefensie delen flyers over het doel van de actie uit aan voorbijgangers en ambtenaren. Zij willen graag met de minister in gesprek over hun eisen. Milieudefensie zorgt er voor dat het puin voor eind van de dag is opgeruimd.

Raad van State uitspraak

Milieudefensie stapte afgelopen zomer samen met onder andere de Groninger Bodem Beweging naar de bestuursrechter. Zij eisten dat de regering elk jaar opnieuw kijkt of de gaskraan verder kan worden dichtgedraaid. Naar verwachting doet de Raad van State half november uitspraak over ons bezwaar tegen het gasbesluit van voormalig minister Kamp.