Politie sms’t vanavond tientallen drugsgebruikers in Montfoort en Oudewater

Daarin staat dat hun telefoonnummer is aangetroffen in de dealertelefoons van twee drugsdealers die recent werden aangehouden.

De ontvangers van het bericht worden verwezen naar de website van hun gemeente, waarop meer informatie is te vinden over de gevolgen van drugsgebruik voor de maatschappij in zijn algemeenheid en de volksgezondheid in het bijzonder. De actie is en samenwerking van de politie en de gemeenten Montfoort en Oudewater.