OM en politie starten groot DNA-onderzoek in zaak Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie en de politie gaan vooruitlopend op het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen starten met één-op-één DNA-onderzoek bij ongeveer 1.500 mannen. Het onderzoeksteam heeft hiervoor voorbereidingen getroffen en is klaar om te starten met het één-op-één DNA-onderzoek.

In een eerder stadium zijn de aangetroffen DNA-sporen in het onderzoek Nicky Verstappen al vergeleken met de DNA-profielen in de Nationale DNA-databank. In deze landelijke database zitten ongeveer 270.000 profielen. Dit onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Het OM Limburg en de politie is er alles aan gelegen om deze zaak op te lossen. De volgende fase in het onderzoek is het benaderen en het één-op-één vergelijken van de DNA-profielen in het onderzoek Nicky Verstappen.

Eerste fase

Deze één-op-één DNA-afname is de eerste stap in het totale DNA-onderzoek dat zal worden uitgevoerd om opheldering te krijgen over de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Een groep van ongeveer 1.500 mannen zal gericht worden benaderd om op vrijwillige basis medewerking te verlenen aan een directe één-op-één-vergelijking. Dit vooruitlopend op het grote verwantschapsonderzoek dat begin 2018 in Limburg zal worden gehouden.

Groep directe afname

De één-op-één groep is na een zorgvuldige afweging geselecteerd door het onderzoeksteam. De groep is onder andere samengesteld uit personen die voorkomen in het dossier dat in de afgelopen negentien jaar is opgebouwd en een groep personen waarvan bekend is dat zij destijds op de Brunssummerheide kwamen.

Borging privacy

Vanwege privacy overwegingen kan en mag er geen nadere informatie verstrekt worden over de samenstelling van de groep. En uiteraard zal de identiteit van de deelnemers in het DNA-onderzoek nooit publiekelijk bekend worden gemaakt.

Zorgvuldige benadering deelnemers

De betrokken personen worden in de komende tijd door medewerkers van de politie gevraagd mee te werken aan het DNA-onderzoek. Medewerking hieraan is vrijwillig, waarbij niemand van de benaderde groep personen de status van verdachte heeft. Met het onderzoek willen de politie en het Openbaar Ministerie Limburg in eerste instantie personen uitsluiten als betrokkene.

Werkwijze afname

Van de deelnemers zal op een pijnloze manier wangslijmvlies worden afgenomen, dat anoniem naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt gestuurd. Persoonsgegevens worden daar niet bekend gemaakt. Het DNA-profiel wordt door het NFI uitsluitend één-op-één vergeleken met de aangetroffen DNA-profielen in het onderzoek Nicky Verstappen. Indien er geen match is wordt het DNA profiel vernietigd. Dit is wettelijk verplicht in Nederland. Dat vernietigen zal dan ook publiek bekend worden gemaakt.

Grootschalig verwantschapsonderzoek in 2018

Een speciaal projectteam is momenteel bezig met de voorbereidingen voor het DNA-verwantschapsonderzoek, waarbij via DNA in de familiare lijn gezocht zal worden naar de donor van de sporen. In het eerste kwartaal van 2018 start dit grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Er is voor gekozen om voor wat betreft het verwantschapsonderzoek te werken met nieuw in te voeren DNA-afnamesets. Deze zullen pas komend jaar in voldoende mate beschikbaar zijn. Het publiek zal, zodra de voorbereidingen in een verder gevorderd stadium zijn, nader worden geïnformeerd over dit grootschalig vrijwillig DNA-onderzoek.