Ministers en staatssecretarissen kabinet Rutte III beëdigd

Het kabinet-Rutte III wordt gevormd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Er komen 6 ministers van VVD-huize, 4 CDA-ministers, 4 D66-ministers en 2 ChristenUnie-ministers. VVD levert 3 staatssecretarissen, CDA en D66 allebei 2 en ChristenUnie 1.

Nieuwe ministersposten

Er komen enkele nieuwe ministersposten in het kabinet:

minister voor Rechtsbescherming

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

minister voor Medische Zorg

Nieuw ministerie en naamswijzigingen

Er komt een nieuw ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van Veiligheid en Justitie draait de naam om: dat wordt Justitie en Veiligheid. En twee ministeries wijzigen hun naam:

ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

ministerie van Economische Zaken wordt ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord heeft als titel 'Vertrouwen in de toekomst'. Het doel van het nieuwe kabinet is 'om een sterk land nog beter te maken voor iedereen, nadrukkelijk ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is. We investeren in ieders kansen en versterken het collectief.'