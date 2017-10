Boze boeren en burgers overladen AH met duurzame melkpakken

Boeren en burgers delen in de ochtend van 31 oktober, tijdens een actie van Milieudefensie voor het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam honderden pakken duurzame melk uit aan het personeel van Nederlands grootste kruidenier. Gewone melk levert te veel milieuschade op. Milieudefensie wil dat Albert Heijn de boeren een paar cent extra betaalt voor hun melk, zodat zij milieuvriendelijker kunnen werken. Milieudefensie wil alleen nog duurzame melk in het schap.