Aanhoudingen na schermutseling bij woningbrand

Rond 17.20 uur kwam er een melding binnen van een woningbrand aan de Hommelstraat in Arnhem. Eenmaal ter plaatse wilde de politie de weg vrijmaken voor de brandweer die in aantocht was. Op dat moment kwam er een auto aanrijden die voor de woning wilde parkeren. De bestuurder, een 31-jarige Arnhemmer, werd meerdere malen gesommeerd om te vertrekken. Daarbij ontstond een handgemeen waarbij een van de agenten in het gezicht werd geslagen. Na een hevig verzet zijn de agenten kon de Arnhemmer worden overmeesterd en aangehouden. Na de aanhouding wist de man een van de agenten nog te schoppen en in het gezicht te spugen.

Omstanders in de Hommelstraat bemoeiden zich met het optreden van de politie. Een van hen, een 21 jarige Arnhemmer, werd aangehouden omdat hij zich met de aanhouding bemoeide en agenten beledigde. Door de agenten is aangifte gedaan van mishandeling en belediging.