Slachtoffers Vondelpark besmeurd met ongevaarlijke substantie

De substantie, waarmee tenminste vier mensen in het Vondelpark zijn besmeurd, is ongevaarlijk. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van Forensische Opsporing.

De recherche doet onderzoek naar vier incidenten waarbij slachtoffers in het Vondelpark zijn belaagd en waarbij ze besmeurd werden met een stinkende substantie. Omdat alleen de dader weet om welk substantie het gaat wil de recherche niet bekend maken om wat voor stof het gaat. Wel is vastgesteld dat er geen sprake is van een zuur of andere gevaarlijke substantie.

Toezicht politie

Het Vondelpark is een unieke locatie en om die reden wordt er dagelijks door de politie gesurveilleerd. Sinds de recente gebeurtenissen is de politie meer aanwezig in- en rond het Vondelpark. Dit om de pakkans van verdachte(n) te vergroten maar ook om aanspreekbaar en benaderbaar te zijn voor bezoekers.

Iedere zaak specifiek onderzoeken

De afgelopen drie maanden zijn er acht incidenten geweest waar de recherche onderzoek naar doet. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat deze acht incidenten zijn gepleegd door één en dezelfde verdachte. Daarvoor verschillen de signalementen en het soort incident te veel van elkaar. In de vier zaken waarbij slachtoffers zijn besmeurd, houdt de recherche er rekening mee dat dit mogelijk één en dezelfde dader zou kunnen zijn.

Het team houdt alle opties open maar deze vier mishandelingen en het besmeuren heeft opvallend veel raakvlakken met elkaar. Ook de omschrijving van de verdachte vertoont sterke gelijkenissen.

Getuigen

Het onderzoeksteam heeft al diverse tips binnen gekregen die allemaal door de recherche worden uitgezocht. Onder deze getuigen ook mensen die zich hebben gemeld omdat ze een van de voorvallen hebben gezien.