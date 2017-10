Drie gewapende berovingen na Marktplaats-afspraak

Drie keer was het raak in twee dagen tijd; Marktplaats-afspraken die eindigden in een beroving. In Rotterdam, Vlaardingen en Hendrik-Ido-Ambacht werden mensen slachtoffer van deze werkwijze. De politie onderzoekt alle drie de zaken en komt graag in contact met getuigen.

Dinsdagavond om 20.00 uur werden in Rotterdam twee mannen uit Utrecht beroofd van enkele duizenden euro’s. Zij hadden via Marktplaats een afspraak op de Slinge in Rotterdam voor de aanschaf van mobiele telefoons. Toen zij met de verkopers in hun auto zaten, kregen zij een vuurwapen op zich gericht. De zogenaamde verkopers gingen er vandoor met het geld van de kopers.

Zonder buit

Woensdag vonden opnieuw twee berovingen plaats naar aanleiding van marktplaats afspraken. Deze liepen echter iets minder fortuinlijk af voor de berovers, zij vertrokken in beide gevallen zonder buit. Om 20.45 uur had een bewoner van de Aalscholverlaan in Vlaardingen een afspraak met een man voor de ruil van een mobiele telefoon. De bewuste man belde aan de deur en toen hij de telefoon wilde zien, trok hij een vuurwapen en bedreigde de verkoper. Die was kennelijk niet genoeg onder de indruk om de telefoon af te geven waarna de koper er zonder buit vandoor ging.

Staart tussen de benen

Kort daarna, om ongeveer 21.30 uur, vond iets soortgelijks plaats in Hendrik Ido Ambacht. Een bewoner van de Panneboeter had een afspraak voor de verkoop van een mobiele telefoon. De zogenaamde koper kwam aan de deur en toonde de bewoner een vuurwapen. Hij wilde de telefoon afpakken maar dat lukte niet. Hij ging er met de staart tussen de benen en zonder buit vandoor in de richting van de Ring.