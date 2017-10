Dode man bij verbouwing woning Nijmegen is geen moord

De politie heeft het onderzoek naar aanleiding van het aantreffen van een dode man bij een pand aan de Groesbeekseweg afgelopen maandag, afgerond. Daarbij is vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf.

Afgelopen maandag rond 11.00 uur werd bij de politie gemeld dat er bij een pand aan de Groesbeekseweg in Nijmegen een ongeval had plaatsgevonden. Door de hulpdiensten werd daar een 34-jarige man uit het Duitse Kleve aangetroffen. De man bleek te zijn overleden. Gezien de aangetroffen situatie kon de politie op dat moment de mogelijkheid van een misdrijf niet uitsluiten. Daarop werd een rechercheonderzoek opgestart. Daaruit bleek dat de mogelijk van een misdrijf definitief kon worden uitgesloten. Het onderzoek is hiermee afgesloten. Omwille van privacy redenen worden verder geen nadere mededelingen gedaan. De nabestaanden zijn geïnformeerd, het lichaam is op last van de Officier van Justitie vrijgegeven.