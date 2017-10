Onderzoek na brand door hennepkwekerij

In het pand aan de Vlaardingweg in Rotterdam waar dinsdagmiddag brand heeft gewoed is de politie nog steeds druk doende met een groot onderzoek.

Tijdens de brand die uitbrak in de kelder werd al snel een hennepkwekerij in de kelder aangetroffen. Nadat het pand veilig genoeg was om te betreden is de politie met een uitgebreid onderzoek begonnen. Team brandonderzoek van de brandweer , Forensische opsporing brandonderzoek, speurhonden team, forensische opsporing, recherche, een schade onderzoek bureau en Stedin werken nauwkeurig samen om zoveel mogelijk sporen en details veilig te stellen in de hoop zo achter de organisatie te komen die hier achter zitten. Als het onderzoek afgerond is zal het pand leeggehaald worden.