Man aangehouden na steekincident

De verdachte belaagde het slachtoffer aan de Adriaen van Ostadestraat in Almelo, vlakbij een woning.

De politie kreeg net na middernacht een melding van een getuige die had gezien dat iemand zich verdacht in de buurt ophield en vermoedde dat er iets niet in de haak was. Toen agenten in de buurt rondreden troffen zij eerst niemand aan, maar al snel stuitten zij op het gewonde slachtoffer, die weggerend was van de plek waar hij mishandeld was. Slachtoffer en verdachte bleken elkaar te kennen en al langer een conflict met elkaar te hebben. Toen duidelijk was wie de verdachte was en in welke auto hij reed is de politie direct naar hem op zoek gegaan. De man werd later in de nacht, rond 02.30 uur, in zijn auto aangetroffen op de Henriette Roland Holstlaan in Almelo.

Rijden onder invloed

In verband met de sterke henneplucht die werd waargenomen door de agenten bij het openen van de autodeur, wordt de man ook verdacht van rijden onder invloed van drugs. Er is bij hem een bloedproef afgenomen door een arts. De verdachte is ingesloten voor nader verhoor en onderzoek.

Gewond

Het slachtoffer bleek meerdere verwondingen te hebben opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. In de loop van de nacht mocht hij weer naar huis. Op de plek waar de mishandeling plaatsvond is het voorwerp waar vermoedelijk mee gestoken is aangetroffen en veilig gesteld voor nader onderzoek.