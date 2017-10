Grote terrorisme-oefening in Amsterdam

Op 8 en 9 november oefenen de gemeente Amsterdam, politie, Openbaar Ministerie, brandweer en de geneeskundige hulpdiensten (GHOR) samen met de Dienst Speciale Interventies (DSI) en Defensie. Het scenario waarmee wordt geoefend is een terroristische aanslag in de hoofdstad.

Op verschillende plekken in de stad is de oefening zichtbaar en hoorbaar, onder andere rond de oefenlocaties restaurant Haddock, op Zeeburgereiland, en het nog niet in gebruik genomen metrostation Europaplein. Aan de oefening doen figuranten mee en er wordt gebruik gemaakt van oefenmunitie. Ook de crisisorganisatie in het stadhuis en het hoofdbureau van politie oefenen mee.

Geen concrete aanwijzingen

Het nationale dreigingsniveau staat sinds maart 2013 op substantieel. Daarmee is de kans dat een aanslag in Amsterdam plaatsvindt al langere tijd reëel. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat Amsterdam doelwit wordt van een aanslag, maar de gemeente en de hulpdiensten bereiden zich hier wel al langere tijd op voor.

Zichtbare en onzichtbare maatregelen

Sinds de verhoging van het dreigingsniveau zijn verschillende zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen in Amsterdam. Het gaat bijvoorbeeld om de zichtbare maatregelen bij Joodse instellingen, extra inzet op intelligence, het naar Amsterdam halen van de interventieteams van de DSI en het voortdurend aanscherpen van de anti-radicaliseringsaanpak. Ook is er de laatste jaren, op verschillende niveaus, met zowel de driehoek, hulpdiensten als met rijkspartijen geoefend ter voorbereiding op een terroristische aanslag. Het logische vervolg is een grote terrorisme oefening op straat, waarbij ook de samenwerking met DSI en Defensie wordt beoefend.

Omwonenden, bedrijven en organisaties rondom de oefenlocaties worden door de gemeente ingelicht.