OM: Mensenhandelaar Saban B. in Turkse cel

De in Nederland veroordeelde mensenhandelaar Saban B. zit vast in een cel in het Turkse Antalya. Hij zit er zijn door Turkije overgenomen gevangenisstraf voor mensenhandel uit. Dat hebben officiële Turkse bronnen laten weten.

B. zal volgens berichten van de Turkse autoriteiten zijn straf uitzitten tot 8 januari 2026. Het is mogelijk dat het tot een vervroegde vrijlating komt op 19 oktober 2021. Dit meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

Over de plek waar B. zich zou bevinden, waren de afgelopen tijd uiteenlopende verhalen in omloop. Reden voor het Openbaar Ministerie extra zorgvuldigheid te betrachten bij het doen van navraag over zijn actuele verblijfsplaats.

Onherroepelijk

Omdat Turkije geen eigen onderdanen uitlevert, verzocht het OM in Nederland de Turkse autoriteiten om de straf over te nemen en daar ten uitvoer te brengen.

Het gerechtshof in Istanbul heeft in november 2016 de eerder aan B. opgelegde straf van 7 jaar en 9 maanden onherroepelijk verklaard.

In Nederland was hij op 20 december 2010 door het Hof in Arnhem bij verstek veroordeeld tot 7 jaar en 9 maanden. De Hoge Raad bevestigde dat arrest op 11 september 2012.

Grootschalige uitbuiting

Het onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket naar de bende van B. was het grootste onderzoek naar mensenhandel in de recente geschiedenis. De bende verdiende miljoenen aan grootschalige uitbuiting van vrouwen in de Amsterdamse prostitutie, vooral op de Amsterdamse wallen. De bendeleden gebruikten grof geweld tegen de slachtoffers. De dames werden gebrandmerkt met tatoeages.

Turkse autoriteiten

Voor nadere informatie over de detentie in de strafzaak in Turkije dienen journalisten contact te zoeken met de Turkse autoriteiten