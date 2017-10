Anita Wouters verantwoordelijk voor Bovengrond Groningen

Zij is in deze functie verantwoordelijk voor de advisering van de minister over de schade-afhandeling, versterking en het perspectief voor Groningen in relatie tot de aardbevingsproblematiek. Wouters zal daarnaast namens de minister van EZK en het Rijk overlegpartner zijn voor de Groningse regio en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Anita Wouters: “De aardbevingen hebben veel impact op de mensen in Groningen. Een goede schade-afhandeling en snelle versterking van huizen en gebouwen, in samenhang met en gericht op een goed toekomstperspectief, zijn dan ook erg belangrijk. Men wil veilig kunnen wonen en werken. Ik wil me daarvoor inzetten vanuit mijn nieuwe functie samen met regionale bestuurders, maatschappelijke organisaties en de NCG. Een kansrijk perspectief voor Groningen is van belang voor ons allemaal.”