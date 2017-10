'Mogelijk 100 tot 150 gebouwen met gevaarlijke vloer'

Branchevereniging VN Constructeurs komt tot die ruwe schatting na een inventarisatie onder grotere leden en na eigen berekeningen. Dit schrijft Dagblad van het Noorden donderdagavond.

Vloeren in ziekenhuizen, scholen, kantoren en parkeergarages

Een woordvoerder van de branchevereniging bevestigd tegenover de krant dat de vloeren voornamelijk zijn te vinden in ziekenhuizen, scholen, kantoren en parkeergarages. Bij de panden met 'verdachte' vloeren is gewerkt met breedplaten waarover beton is gestort. Deskundigen trokken na de instorting in de Eindhovense parkeergarage aan de bel. Gemeenten moesten vervolgens inventariseren of er op hun grondgebied zulke gebouwen staan. Volgens een woordvoerder van de branchevereniging is er geen direct gevaar.

Een aantal gebouwen wordt al gezien als 'mogelijk onveilig'. Het gaat dan om gebouw X van hogeschool Windesheim in Zwolle, het Polak-gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam en ook pand hogeschool Saxion in Enschede