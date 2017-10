AT doet inval woning in zoektocht naar Groningse schutter

In een woning aan de Antillenstraat in Groningen heeft arrestatieteam (AT) donderdag avond een inval gedaan. Agenten zochen de 20-jarige Azim A. die ervan verdacht wordt een 21-jarigie student uit Groningen te hebben neergeschoten.

De verdachte is niet gevonden. Dit meldt RTV Noord donderdag.

Bij het schietincident op zondag 15 oktober op de Korreweg in Groningen werd een 21-jarige student uit Groningen neergeschoten. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Hij is blijvend verlamd geraakt aan zijn onderlichaam. In verband met de schietpartij werden eerder al 2 verdachten aangehouden, een 19- en een 20-jarige Groninger. Dinsdag werd in het programma Opsporing Vermist een foto van de verdachte, Azim A., getoond. Er zijn inmiddels al 35 tips binnengekomen.

Eerdere inval

In juni 2016 deed de politie al eens een inval bij Azim, zo meldt de lokale omroep Dat gebeurde na de melding van een bedreiging. In zijn huis troffen agenten een gaspistool en knalpatronen aan.

De politie houdt er rekening mee dat Azim A. mogeljk naar het buitenland probeert te vluchten. Zijn naam is daarom op de internationale opsporingslijst gezet.