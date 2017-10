'Michael P. verstopte lichaam Anne Faber eerst op andere plek'

Voordat de politie uiteindelijk op aanwijzing van verdachte Michael P. zelf het lichaam van Anne Faber in een natuurgebied nabij Zeewolde vond, was haar lichaam door P. op een andere nog onbekende plek verstopt. Dit meldt het AD vrijdag op basis van bronnen rond het onderzoek.

Auto

Het lichaam van Anne Faber werd donderdag 12 oktober jl. gevonden in een natuurgebied aan het Nulderpad bij Zeewolde maar daarvoor zou P. het lichaam op een andere plek hebben verstopt. Toen hij de beschikking kreeg over een auto heeft hij het lichaam van Anne verplaatst naar het bosgebied aan het Nulderpad.

Bloedsporen Anne

In de auto, die de recherche in beslag heeft genomen, zijn bloedsporen van Anne aangetroffen. De recherche is nu nog bezig om de ontbrekende informatie in de tijdlijn te achterhalen. Daarbij wordt er rekening gehouden dat Michael P. rond de verdwijning van Anne op inbrekerspad was op een gestolen scooter.

Verdenking door OM uitgebreid

Afgelopen woensdag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat de aanklacht tegen Michael P. was uitgebreid. Naast de verdenking van betrokkenheid bij de dood van Anne werden ook de verdenkingen van verkrachting en vrijheidsberoving toegevoegd.

DNA-spoor op jas Anne

Michael. P. kwam als verdachte in beeld nadat een vrijwilliger tijdens de zoektocht naar de vermiste vrouw haar jas vond in het gebied nabij het Blookerpark in Huis ter Heide. Op deze jas werd een DNA-spoor gevonden dat leidde naar de P.