Man (44) vast op verdenking brandstichting woning

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag na een woningbrand donderdagavond laat in Winterswijk, een 44-jarige man uit die plaats aangehouden op verdenking van brandstichting. 'Bij de brand zijn geen gewonden gevallen', zo meldt de politie vrijdag.

Bewoners geëvacueerd

De brand werd rond 22.35 uur bij de brandweer gemeld en bleek te woeden in een bovenwoning aan de Gasthuisstraat. Vanwege direct gevaar van overige bewoners werden naastgelegen woningen geëvacueerd. In het pand waar de brand woedde werd uiteindelijk niemand aangetroffen.

Aanwijzingen brandstichting

Wel ontdekte de politie aanwijzingen die duidden op brandstichting. De bewoner bleek aanvankelijk spoorloos maar werd later die nacht omstreeks 00.30 uur elders in Winterswijk aangetroffen. De man is aangehouden op verdenking van brandstichting en zit voorlopig vast voor onderzoek en verhoor. De woning brandde gedeeltelijk uit.